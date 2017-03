Angola: Cabinda -Le Ministre de la Construction constate l'évolution des travaux intégrés

Cabinda — Le ministre de la Construction, Artur Fortunato, a déclaré jeudi que la construction des infrastructures intégrées en cours dans la ville de Cabinda se déroulait à un rythme acceptable.

Après la constatation des travaux, le gouvernant a reconnu lors d'une conférence de presse qu'il y avait des indicateurs faisant état du respect des délais pour l'exécution des travaux.

"Je suis satisfait de ce que nous venons de visiter. Nous pouvons voir que les travaux se déroulent bien et nous espérons que les délais seront honorés", a-t-il ajouté.

Parmi les travaux visités, il y a le macro-drainage et nettoyage des fossés à partir du mont Tchizo, l'intervention dans les routes du centre urbain de la ville, la création des zones vertes, des espaces de loisirs et protection des fossés de drainage.

Le ministre a également visité le futur Centre politico-administratif du gouvernorat provincial et le nouveau bâtiment du Commandement provincial de la Police nationale, en plus des locaux où seront construits six mille logements.

À son tour, le directeur national des infrastructures, José Caio, a dit que ces interventions dans la ville de Cabinda changeraient le cadre actuel qui provoque des inondations sur les routes et résidences des populations le long des fossés et permettraient la fluidité dans la circulation des personnes et biens.