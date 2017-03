Maroc: Jokko fait battre le coeur de Rabat

Le groupe Jokko a ouvert le festival "L'Afrique en capitale" à Rabat au Maroc, mercredi soir. La formation, qui signifie "l'union" en wolof réunit des musiciens de plusieurs pays, du Sénégal à la Côte d'Ivoire.

"L'Afrique en capitale": Rabat se met aux couleurs de l'Afrique pendant un mois, avec une série d'expositions, de projections et de concerts, dans le sillage de l'offensive diplomatique menée ces derniers mois par le Maroc sur le continent.

"Nous avons voulu fêter notre africanité et le retour du Maroc à l'Union africaine par le langage universel de la culture", se félicite Mehdi Qotbi, peintre et président de la Fondation nationale des musées du Maroc, qui supervise l'évènement.

Au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, des artistes parmi les plus en vue d'Afrique subsaharienne exposent jusqu'au 28 avril: les tableaux colorés de Chéri Chérin côtoient ceux faussement naïfs de Chéri Samba, fantasques de Pierre Bodo, ou encore des oeuvres du Nigérian Bruce Onobrakpeya et de l'Ivoirien Aboudia.

Un hommage est aussi rendu à trois photographes décédés: le Malien Malik Sidibé -surnommé l'oeil du Bamako libre et rayonnant- et les Marocains Othmane Dilami et Leïla Alaoui. Sont également présentés d'imposants clichés du Tunisien Wahib Chehata, installé au Mali, ainsi que des oeuvres de l'artiste hip-hop congolo-français Kouka Ntadi.

32 pays du continent

D'immenses fresques ont été peintes sur des murs de la ville dont celle de l'artiste allemand Hendrik Beikirch, illustrant une femme marocaine âgée, qui trône sur la façade d'un organisme public marocain. À la gare de Rabat, un train a été habillé par les œuvres multicolores de l'artiste ivoirien Médéric Turay.

Dix-huit lieux de la capitale accueillent 36 activités représentant 32 pays du continent, avec du théâtre, des conférences, des concerts, un match de gala entre une sélection africaine et une européenne.

Mercredi soir, c'est le groupe Jokko qui a ouvert les festivités par un concert. Jokko est un mot wolof qui signifie "l'union", tout un programme pour ces musiciens venus de différents pays. Écoutez le reportage de Stéphanie Wenger en cliquant sur le lien ou l'image