Centrafrique: Un an au pouvoir en RCA - Qu'a fait Faustin-ArchangeTouadéra ?

Il y a un an, un trop rare sentiment d'espoir a pris forme en République centrafricaine, lorsque le nouveau… Plus »

Pourtant, son élection a suscité un immense espoir chez de nombreux Centrafricains. Selon Lewis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, la violence s'est propagée vers le nord-ouest du pays, où un groupe armé récemment formé appelé Retour, réclamation et réhabilitation, ou « 3R », a tué et violé des civils, et provoqué des déplacements de population à grande échelle. Situation d'insécurité qu'à confirmé le missionnaire Frère Benoît Paczka, qui officie dans une église de Bouar, situé à environ 450 km au nord-ouest de Bangui.

