Madagascar: Technologies - Huawei annonce des projets de villes connectées au pays

La société chinoise va accompagner le développement du secteur TIC dans la Grande île. Elle entend mener une série de projets pour un pays plus connecté.

Après la mise en place de la ville connectée à Nosy Be, la société de télécommunication Huawei entend mener des projets similaires dans d'autres villes malgaches. C'était lors du déplacement présidentiel en Chine que la société chinoise a fait une déclaration dans ce sens. Une série de protocoles d'entente ont été signés dans cette optique entre le gouvernement malgache et Huawei. Celle-ci vise à aider la Grande île à réaliser l'objectif « smart Madagascar » avec les systèmes de bureaux modernes pour les administrations douanières et fiscales, les réseaux agricoles, les compteurs intelligents et l'énergie solaire.

Parallèlement, Huawei deviendra le partenaire stratégique à long terme des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour la Grande île. L'objectif étant d'accélérer la construction d'infrastructures, à pousser le développement économique à devenir plus autonome pour que le pays puisse réaliser son décollage économique. Pendant ce temps, Huawei a fait don du programme de formation TIC «Semences pour le futur» à Madagascar. C'est un programme visant à produire les meilleurs talents dans les TIC.

Gagnant-gagnant

« Les TIC sont le fondement de l'ère numérique qui va considérablement améliorer le développement social et économique de Madagascar. Huawei se concentrera sur l'amélioration des infrastructures TIC à Madagascar, introduira continuellement les dernières technologies et la solution afin que Madagascar puisse devenir un hub régional des TIC. Huawei espère une coopération renforcée avec Madagascar », a déclar, dans son discours, Guo Tianmin Senior vice-président de la société de télécommunication chinoise.

Huawei est présente dans la Grande île depuis plus de treize ans et emploie à plus de 90% de ses employés, des techniciens locaux. « Nos produits et solutions TIC ont été largement appliqués au service du gouvernement et du peuple malgaches », continue-t-il.

Dans cette perspective de collaboration, la société télécom accueillera des talents malgaches dans son centre de formation au siège de la société en Chine, en couvrant tous les coûts relatifs. Avec ce programme, elle espère que les talents formés pourront devenir le pilier du développement des nouvelles technologies à Madagascar afin que l'industrie se tienne en bonne santé.

C'était ainsi une occasion pour le Président malgache de saluer cette nouvelle collaboration pour avoir continuellement relié Madagascar à l'aide des technologies de pointe, en aidant activement à former des talents, à stimuler la transformation numérique dans le pays et à accélérer la modernisation du pays. Il a dit que la coopération apportera des résultats gagnant-gagnant....

« Huawei est une entreprise leader mondiale dans le domaine des TIC. À Madagascar, le gouvernement attache une grande importance aux technologies TIC pour promouvoir le développement économique et social. Nous espérons que Huawei pourra continuer à utiliser les dernières technologies TIC pour participer à la mise en place des technologies de l'information les plus récentes à Madagascar, l'aider en même temps à former des talents professionnels dans les TIC. Je crois que la coopération entre Madagascar et Huawei sera plus étroite », conclut le président Hery Rajaonarimampianina après la signature du protocole.