Madagascar: Académie Malgache - Colloque sur le soulèvement de 1947

Marcel Razanamparany, président de l'Académie malgache, a donné le ton dans son discours d'ouverture du colloque scientifique international organisé par cette institution, hier, à Tsimbazaza. Les deux jours que durent les échanges et cogitations consisteront à apporter un regard et des réflexions scientifiques sur les raisons du soulèvement d'indépendance du 29 mars 1947 et ses conséquences sur le devenir de la nation.

Un objectif pour répondre aux questionnements soulevés par le thème central du débat : « 1947 - 2017 : 70e anniversaire. Pour l'État malgache : Libre, indépendant et national». Aussi, comme l'indiquent les termes de référence du rendez-vous qui reprendra la thématique de la commémoration officielle du 70e anniversaire du soulèvement d'indépendance, « que le flambeau se transmette, que le passé ne tombe pas dans l'oubli », les participants auront au menu cinq axes de réflexion.

« Le statut juridique et constitutionnel de l'État libre, le concept d'État libre et la géopolitique, l'État libre, indépendant et national avec les intellectuels malagasy, l'Etat national malagasy et les ressources de Madagascar, et enfin, les résistances et les réactions face à la proposition d'un État national», sont les sous-thèmes qui seront discutés durant les débats scientifiques qui ont débuté, hier, et prendront fin, ce jour. Outre les académiciens, les participants sont issus de divers horizons.

Le coup d'envoi du colloque a été fait en présence de Hery Rajaonarimampianina, président de la République. Ce dernier a mis l'accent sur le fait que transmettre le flambeau du patriotisme aux jeunes est une manière de renforcer la cohésion nationale et assurer le développement de Madagascar.