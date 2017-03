Congo-Kinshasa: Inauguration d'un centre d'informations électorales

Un Centre d'informations électorales (CIEL) a été ouvert jeudi 30 mars à Kinshasa par la CENI, avec le soutien du PNUD à travers le projet d'appui au cycle électoral en République démocratique du Congo.

Cette structure est créée dans le but de livrer les informations électorales fiables, de favoriser la circulation et la diffusion des informations électorales à l'échelle nationale et internationale, de former les journalistes sur la gestion de l'information électorale, de faciliter l'accès à l'information et à la documentation électorales aux journalistes, observateurs électoraux ainsi qu'aux acteurs politiques et de la société civile.

La salle de formation, d'une capacité de 75 places et dotée d'une connexion internet à haut débit, est aussi accessible aux étudiants en communication qui veulent se perfectionner sur la gestion de l'information électorale.