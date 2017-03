Madagascar: Nécessité du renouvellement de la classe politique

On leur a appris à combiner les différents types de leadership selon les circonstances. Le pays est à la croisée des chemins et c'est la génération de demain que l'on a vue hier qui va le diriger bientôt. Elle doit être imprégnée des valeurs de sagesse et de clairvoyance nécessaires pour permettre un véritable développement.

C'est la raison pour laquelle les membres de la classe politique de demain doivent adopter un nouveau mode de pensée. « Le pays a besoin de démocrates », a-t-on dit lors de cette cérémonie qui a eu lieu hier. Les jeunes hommes et femmes qui ont été formés par le FES appartiennent à tous les partis de l'échiquier politique actuel. Ils ont pu se rendre compte de tous les défis qu'ils vont affronter sur le terrain, à savoir le clientélisme et le système du patronage. Ils ne devront pas seulement diriger, mais ils devront savoir convaincre, se concerter ou déléguer.

L'absence de démocratie a été dénoncée avec force lors de la sortie de la troisième promotion de l'Académie des Partis Politiques, hier au Colbert. La vision des leaders et des dirigeants des grandes formations de notre pays n'a au cours de ces dernières années jamais fait apparaître ce respect de l'assentiment général. Jusqu'à présent, les Malgaches ont toujours été attirés par les « raiamandreny » ou les « Messies » ou sauveurs capables de mener le pays sur la voie du développement. L'homme providentiel arrivé au pouvoir s'est à chaque fois conduit en autocrate et est allé de dérives en dérives qui ont mené à des crises profondes.

Ils appellent de leurs vœux l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes plus conscients de leur rôle dans le développement de la nation. Les termes employés pour qualifier le mode de gouvernance actuel lors du lancement de l'Académie des Partis Politiques furent très sévères. C'est un nouveau style de leadership que les dirigeants de demain vont être amenés à adopter pour sortir de l'impasse actuelle.

