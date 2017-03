Madagascar: Académie des partis politiques - L'absence de démocratie dénoncée

Les partis politiques sont confrontés à des défis de professionnalisation, de modernisation et de démocratisation, défis exacerbés par d'autres problèmes complexes d'ordre politique, financier et socioculturel.

La troisième promotion de l'Académie des partis politiques (Adp) a été présentée officiellement, hier, à l'hôtel Colbert. Elle est composée notamment de 16 hommes et 16 femmes issus de 18 partis politiques. Au vu de ces chiffres, l'approche genre a été scrupuleusement respectée. Ces formations politiques de cette troisième édition, sont, entre autres, l'Arema, Leader-Fanilo, Tim, Hvm, Mapar, Psd, Freedom, Grad Iloafo, Ampela Manao Politika, Rds et Dhd. Notons que l' Adp a été initiée par la FES. En marge de cette cérémonie, le représentant régional de la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) à Madagascar, Marcus Schneider, de dénoncer l'absence de démocratie à Madagascar. « C'est une démocratie sur le papier qui subsiste dans le pays », a-t-il déploré. Il n'a pas manqué de souligner au passage les enquêtes menées par Afrobaromètre. Le sondage fait état notamment que les jeunes éprouvent une apathie envers les partis politiques. Toutefois, le représentant de la FES à Madagascar a indiqué qu'il faudrait les comprendre.

Mauvaises pratiques. Lors de son intervention, la représentante de la troisième promotion a déclaré que « nous avons besoin de démocrates », tout en faisant remarquer qu'« il y ait de mauvaises pratiques politiques en général et de mauvaises pratiques de gouverrnance en particulier ». Et d'enchaîner que « nous, troisième promotion de l'Adp, sommes animés par la ferme conviction que les jeunes politiques ont un rôle majeur à tenir dans le développement politique et socio-économique de ce pays. Aussi, nous ne nous défilerons pas face à nos responsabilités. Nous voulons léguer à la génération future un Madagascar où nos descendances puissent s'épanouir et jouir paisiblement de la sagesse, des valeurs et des richesses de cette nation ».

Réseaux clientélistes. Faut-il rappeler qu'être leader selon les valeurs de l'Adp « n'est pas toujours et seulement diriger ou donner des directives, c'est aussi convaincre, se concerter ou déléguer... en fonction des situations. Pour les jeunes en situation de relève, l'autre défi c'est de résister aux réseaux clientélistes et de systèmes de patronage, centres de corruption, l'Etat de non-droit, de l'impunité et de l'injustice ». Un message qui en dit long. Toujours est-il que cet Adp 2017 a vu la présence de bon nombre de politiciens, à savoir, Christine Razanamahasoa, Lalatiana Rakotondrazafy, Mohamed Rachid, Mamy Ramonjy, Eliana Bezaza, Fetison Rakoto Andrianirina et Rajaonah Andrianjaka. Pour ne citer qu'eux.