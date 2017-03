Madagascar: Assistance alimentaire d'urgence aux sinistrés du cyclone dans le nord-est

Dans le cadre de la réponse humanitaire au cyclone, trente tonnes de biscuits énergétiques sont arrivées à Antananarivo en provenance de Dubaï. Trois tonnes de biscuits ont été envoyées à Antalaha par un vol charter commercial tandis que 27 tonnes ont été acheminées vers Tamatave par la route avant d'être transportées par bateau vers Maroantsetra et Antalaha.

A ce jour, le PAM a assisté 37 000 personnes dans la capitale et dans les districts de Brickaville, Farafangana, Vangaindrano, Antalaha et Maroantsetra en distribuant un total de 160 tonnes de vivres et trois tonnes de biscuits énergétiques. Les 27 tonnes de biscuits restantes sont en cours de distribution aux 15 000 victimes du cyclone dans les districts de Maroantsetra et Antalaha.

« Les ménages ont vu leurs moyens de subsistance et sources de revenus perturbés ou même complètement ruinés en quelques heures. Ils ont également perdu leurs stocks de nourriture. Il est important de les soutenir durant cette période difficile» souligne Moumini Ouedraogo, Représentant du PAM à Madagascar.

Les biscuits énergétiques viennent en complément des rations alimentaires composées de riz, de légumineuses et d'huile distribuées aux ménages. Fortifiés en micronutriments, les biscuits à haute valeur énergétique contribuent notamment à préserver l'état nutritionnel des plus vulnérables tels que les femmes et les enfants.

Les distributions alimentaires gratuites bénéficient de l'appui du BNGRC, du Corps de la Protection Civile et du Ministère de la Population, la Protection sociale et la Promotion de la femme, et sont réalisées en partenariat avec la Croix Rouge Malagasy et les organisations non gouvernementales, notamment Sandratra, Fanantenana, WeltHungerHilfe et CARE International.

Le PAM en tant que chef de file du Secteur Logistique appuie également l'ensemble de la communauté humanitaire en facilitant l'acheminement de l'aide vers les zones les plus touchées et fortement enclavées du nord-est de Madagascar.

Le PAM a établi des bases logistiques à Maroantsetra et Antalaha en vue de stocker les vivres et autres articles de secours des partenaires. Ces bases logistiques facilitent également le transport par bateaux et pirogues d'aide humanitaire vers les zones reculées, effectué en collaboration avec des sociétés locales.

Dans les deux prochains mois, le PAM prévoit de continuer son assistance alimentaire d'urgence pour 157 000 personnes affectées par le passage du cyclone, dans les zones les plus touchées des régions d'Analanjrofo, SAVA, Atsinanana et Atsimo Atsinanana. Le PAM cherche à mobiliser 3,3 million de dollars américains pour assurer la continuité de cette assistance d'urgence qui vise à sauver des vies et restaurer les moyens de subsistance des populations affectées.