Afrique du Sud: Stupeur et colère après le limogeage de Pravin Gordhan

Jacob Zuma fait désormais façe à une levée de boucliers. Plus d'une centaine de personnes se sont spontanément rassemblées ce matin devant le siège du gouvernement. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique a saisi la justice pour tenter de bloquer l'investiture des nouveaux ministres, prévue en fin d'après midi. Quant au parti au pouvoir, il est plus que jamais divisé et au bord de l'implosion.

C'est un véritable bouleversement politique. Le chef de l'Etat s'est débarrassé de son ministre des Finances, malgré l'opposition de son propre parti (l'ANC) et de ses alliés. Pravin Gordhan était devenu un ministre encombrant pour le président Zuma, s'opposant aux dérives budgétaires du gouvernement et dénonçant la corruption. Le chef de l'état - embourbé dans les scandales - a désormais les mains libres.

