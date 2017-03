Afrique de l'Ouest: Le "free roaming" demarre aujourd'hui

Ce que l'on sait est qu'un Togolais à l'étranger, a la possibilité d'utiliser encore sa carte SIM du Togo pour communiquer grâce au « roaming ».

Mais, à compter de ce 31 mars 2017, le « roaming » sera gratuit, c'est-à-dire, il n'y aura plus de frais supplémentaires à payer autres que les tarifs nationaux normaux de communication. Mais attention, cette mesure ne concerne, pour le moment, que six pays de l'Afrique de l'Ouest.

Un protocole d'accord à l'initiative du « free roaming » pour le Togo a été signé le 03 janvier 2017 à Dakar par la Ministère des Postes et de l'Économie Numérique. Pour cela, à partir de ce 31 mars 2017, « cet accord permettra aux Togolais qui se déplaceront au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina-Faso, au Mali, en Guinée ou au Sierra Léone de ne plus payer de frais de roaming.

Concrètement, il leur sera désormais possible d'utiliser leur carte SIM Togolaise au sein de ces pays sans payer de frais de communication supplémentaires », indique un communiqué dudit ministère.

L'objectif de ce « free roaming » est de faciliter la mobilité des populations à travers les télécommunications en réduisant les coûts de communication lorsque l'on se trouve dans la zone des États membres et favorise la cohabitation et la promotion d'un marché commun. La suppression des frais de roaming est régi le protocole d'accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du « free roaming » fait à Abidjan le 28 novembre 2016.

Mais attention, pour l'heure, seuls les appels téléphoniques sont pris en compte par ce protocole d'accord ; les messages et la connexion à Internet n'en sont pas encore compris. Aussi ne faudra-t-il pas confondre le « roaming » à l'appel international. C'est une mesure qui concerne le « roaming » et non l'appel à l'international.

Le roaming est une fonctionnalité permettant d'utiliser son téléphone mobile, un Smartphone, une tablette, etc. même si le réseau de votre opérateur n'est pas disponible. Pour y souscrire, c'est simple au niveau des deux opérateurs de téléphonie mobile au Togo.

Chez « Moov », il n'y a pas de conditions particulières car tous les numéros prépayés disposent automatiquement des options Appel international et Appel en roaming. Et chez Togocellulaire, il suffit de composer « *104# » et lancer l'appel pour accéder à une liste d'options dont celle relative au roaming.