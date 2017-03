Algérie: La FAO s'associe avec l'IRRI pour améliorer la production durable de riz

Rome — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a signé avec l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) un accord visant à renforcer leur coopération afin de soutenir la production durable de riz dans les pays en développement.

L'accord porte sur l'échange des connaissances scientifiques et du savoir-faire technique des deux organisations afin de leur permettre d'élargir la portée de leur travail et de l'intensifier à l'échelle mondiale, selon un communiqué de la FAO publié jeudi sur son site web.

Le partenariat a pour objectif d'améliorer les systèmes durables de production de riz, par le biais de programmes de renforcement des capacités, en aidant par exemple les gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des politiques au niveau régional et national.

"Avec plus de trois (3) milliards de personnes à travers le monde consommant du riz chaque jour, le riz est essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale", a estimé la directrice générale adjointe de la FAO et coordinatrice des ressources naturelles et du changement climatique, Maria Helena Semedo, soulignant qu'"assurer la production durable du riz contribuerait grandement à l'objectif visant à mettre un terme à la faim dans le monde".

De son côté, le directeur général de l'IRRI, Matthew K. Morell, a indiqué que "le monde sera confronté à des changements très importants d'ci les prochaines décennies pour produire assez de nourriture et nourrir une population mondiale qui avoisinera les 10 milliards", ce qui impose, selon lui, la nécessité de recourir à des partenariats mondiaux pour améliorer les systèmes alimentaires à travers une meilleure sensibilisation, un développement des capacités, un partage de connaissances et une analyses factuelles à l'appui des politiques.

C'est dans cette optique que la FAO et l'IRRI ont affiché leur volonté d'unir leurs efforts pour promouvoir des pratiques durables de production du riz tout au long de la chaîne de valeur, qui inclue les étapes de la production, de la commercialisation et de la consommation.

L'objectif est de faire du riz "une valeur sûre, en mesure d'améliorer les moyens d'existence et de lutter contre la pauvreté, en particulier dans les zones rurales".

La FAO et l'IRRI apporteront ensemble leur aide aux pays producteurs de riz pour leur permettre d'adopter de meilleures variétés de riz, plus adaptées à leurs situations, d'améliorer la disponibilité en semences certifiées et de développer un transfert de connaissances notamment celles concernant la gestion des ravageurs, par le biais d'approches participatives telles que les champs-écoles paysans.

Les deux organisations travailleront également au renforcement des partenariats sur les pratiques de manutention après récolte et à l'assistance aux agriculteurs et autres producteurs de riz afin de donner davantage de valeur à leurs produits, et ce, en développant et en commercialisant les sous-produits du riz, et en explorant les différents moyens de produire de l'énergie, de la nourriture animale et d'autres produits agricoles avec ces sous-produits du riz.

De plus, la FAO et l'IRRI collaboreront en vue de s'assurer que les agricultrices puissent prendre part à des opportunités entrepreneuriales, "en toute sécurité et en gardant une certaine dignité", et que les conditions de travail se sont améliorées dans le secteur du riz.