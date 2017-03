Madagascar: « Chez moi » - Une autre façon de découvrir la Grande île

« Mon pays, ma vie, mon chez moi ! ». Tel est le leitmotiv de l'équipe de la chaîne nationale dans l'organisation d'une émission intitulée « Chez moi » qui va paraître tous les mardis soirs.

C'est une autre façon de découvrir la Grande île par le mode de vie, la culture, les habitudes et la demeure de la population malagasy, selon les organisateurs. Cette émission basée sur les décorations thématiques sera présentée par un spécialiste Henrique De Oliveira et la jeune artiste Betia Rakotomananjo, est réalisée par Fabienne Andomalala. Chaque semaine, l'équipe part à la découverte du «Chez moi» d'une personne quelconque comme un artiste, un entrepreneur ou un simple citoyen afin de découvrir son monde, sa passion, ses envies, ses goûts et sa culture.

Elle choisira un thème qui la marquera parmi ce que l'on découvrira dans son «Chez moi». Et elle va décorer gratuitement le jardin ou le foyer de la personne choisie, ont-ils expliqué. C'est ouvert au grand public. Et pour pouvoir y participer, il suffit de s'inscrire sur la page facebook de « Chez moi » Madagascar. Notons qu'un gala VIP qui a vu la présence des membres des corps diplomatiques, des hautes personnalités étatiques et des opérateurs, a été organisé à Ivandry vendredi dernier pour lancer cette émission vendredi dernier.