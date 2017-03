Madagascar: Golf Trophy Orange Air France - Le titre à Ramy et Ony Rabenja

A cela s'ajoute une montre Garmin Approach S20. Les 2e et 3e places sont allées respectivement à Radha Ramen - Jean Donat et Ony Marchand -Nicolas Saint Olive. En BRUT, c'est le duo Michel Morizot - Benjamin Memmi qui l'a emporté. Ce week-end, l'International Rova Golf Club d'Andakana accueillera cette fois le « Tournoi HEC Paris 2017 ».

Ils étaient nombreux à participer au tournoi en scramble à deux. Les champions se sont illustrés lors du tournoi en NET et se voit attribuer pour chacun des équipements Orange 4G et 1 billet d'avion en classe Eco Tana - Paris - Tana.

Sur 120 golfeurs, c'est le duo Ramy et Ony Rabenja qui a remporté le Trophy Orange et Air France à l'International Rova Golf Club d'Andakana du week-end dernier.

