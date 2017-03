Madagascar: Ambatovy - Des aides sous plusieurs forces aux sinistrés d'Enawo

Avec un volume financier de 600 millions d'ariary, Ambatovy figure parmi les entreprises qui ont répondu favorablement à l'appel du BNGRC, suite aux dégâts provoqués par le cyclone Enawo.

Mais les actions d'Ambatovy ne se limitent pas à cet aspect purement financier. Les aides qui s'étalent sur le temps se font sous plusieurs formes. Ainsi, dès le vendredi 10 février, les responsables étatiques ont pu survoler les zones dévastées par Enawo entre Moramanga et Toamasina pour évaluer les dégâts et ce grâce à la mise à disposition de l'avion de la compagnie. Le samedi 10 mars, un convoi d'aides est dépêché par Ambatovy pour transporter 80 sacs de riz, 2 400 bouteilles d'huile et 20 fûts de stockage pouvant contenir 20 000 litres d'eau à Brickaville, l'une des localités les plus touchées par le cyclone. Ambatovy a également octroyé 1000 litres de gas-oil à Toamasina, pour permettre aux secouristes d'effectuer leur mission aussi bien au centre-ville que dans les zones périphériques.

La dernière action en date a eu lieu le 26 mars dernier sous forme de mise à la disposition du BNGRC et de l'ACM de l'aéronef de la compagnie minière pour ravitailler et secourir un autre lieu gravement touché par Enawo, la ville de Maroantsetra. Différents matériels médicaux d'urgence remis par la JICA japonaise et le gouvernement canadien ont pu être transportés jusqu'à Maroantsetra. Une manière, en tout cas pour Ambatovy de démontrer qu'elle est aussi une entreprise responsable capable de s'atteler rapidement et efficacement à des actions de secours d'urgence.