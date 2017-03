Madagascar: Ankaditapaka - Fêtons le cirque social à Imaitsoririnina !

La journée du cirque social sera célébrée le 1er avril dans un esprit de partage au centre Imaitsoririna sis à Ankaditapaka-Nord, en collaboration avec Okalou et la compagnie Aléa des possibles. L'entrée est gratuite !

Pour marquer la journée mondiale du cirque social d'une pierre blanche, Okalou et la compagnie Aléa des possibles se sont joints au centre Imaintsoririnina à travers une programmation festive. Conviant tout le monde pour mettre à l'honneur « le cirque pour tous », les organisateurs promettent des moments de joie et de partage à ceux qui répondront présents. L'assistance découvrira le cirque social sous toutes ses facettes ! Dès 14 h, il y aura un flash mob, pas de zumba ou autre, mais dans l'esprit circassien... surprises et sensations fortes garanties !

L'art au service du social. Relativement récent puisqu'apparu en 1980, le cirque social est en fait un mode d'action sociale intervenant par le biais des arts du cirque. Les principaux bénéficiaires en sont les franges démunies de la population, telles que les femmes et enfants maltraités, les jeunes marginalisés ou marginaux (c'est selon), ainsi que les handicapés, ou les individus atteints par des maladies incurables comme le sida. Le cirque social favorise l'esprit citoyen en impulsant l'entraide et la coopération. Il renforce également l'estime de soi tout en rendant l'individu plus productif, car il le pousse à dépasser ses limites ! Il donne aux communautés défavorisées l'occasion et la liberté de s'exprimer, afin de contourner les possibles déviations résultant de la situation de détresse.

Imaitsoririnina, un emplacement privilégié pour le cirque social. Inauguré le 28 janvier, le centre Imaintsoririnina est le fruit d'un partenariat entre l'IMV ( Institut des Métiers de la Ville » et la CUA (Commune Urbaine d'Antananarivo). Dédié à la culture et aux loisirs, il cible particulièrement les jeunes pour favoriser leur épanouissemet et endiguer les risques de délinquance. Le centre est géré par Skate park et l'entrée est payante, mais à titre symbolique (le prix d'entrée est de 300 ar ) Un projet d'extension est en gestation, toujours dans l'optique de faire de la ville un cadre de vie agréable.