Madagascar: Réseau MRPA - Les aires protégées comme facteurs de développement

Les aires protégées présentent de nombreux avantages si l'on ne cite que la sauvegarde de l'environnement.

L'enjeu économique des aires protégées était le centre des dialogues durant le forum de partage et de développement des aires protégées hier.

Les aires protégées assurent une double fonction. Entre autres, la préservation de l'environnement ainsi que l'assurance de revenu des populations riveraines. Notamment, dans les zones se trouvant aux alentours desdites aires. Assurer une bonne gestion de ces sites devraient donc permettre de réduire les effets des changements climatiques qui touchent actuellement le pays.

En effet, Madagascar figure parmi les pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Et dans cette situation, les exploitations abusives des ressources figurent parmi les premières causes. Le forum de partage et de développement de partenariat des aires protégées organisé par le réseau MRPA ou Managed Resources Protected Areas se voudrait renverser la vapeur. Notamment dans le développement des aires protégées et dans la sensibilisation sur les défis et besoins des aires protégées du réseau MRPA et de leurs potentiels économiques.

Investissement. Le forum était également une opportunité pour les différents participants de démontrer l'importance que revêtent les aires protégées dans le développement économique des régions, en particulier pour les territoires concernées (autour et dans). Ledit développement devant se faire par le biais des chaînes de valeurs. Un objectif dont l'atteinte s'est vu facilité par les séances de partage et de dialogues entre les participants sur la mise en place de partenariat gagnant-gagnant.