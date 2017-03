Togo: Le groupe des six ne fait rien de nouveau

Pour Jean-Pierre Fabre, le Cap 2015 est plus actif qu'on ne le pense. En exemple, il souligne la dernière rencontre que ce groupe des six a eue avec le Cap 2015. Rencontre sanctionnée par « un document qui fait la synthèse des points de convergence que nous avons signé », a-t-il fait savoir.

« Nous le faisions avant eux. Moi je suis dans un regroupement appelé Cap 2015 et bien tout ce dont vous venez de me parler, nous le faisions avant eux », a répondu M. Fabre à son interlocutrice, quand elle énumère quelques-unes des actions menées sur le terrain par le groupe des six.

Juste après sa mise en place, le groupe de six formations politiques dénomme « groupe des six » a pris son bâton de pèlerin pour discuter avec les forces vives tant nationales qu'internationales. Le tout-dernier acte posé est la rencontre qu'il a eue avec une représentation de la CEDEAO. Mais, rien de tout cela n'est une innovation, selon Jean-Pierre FABRE.

