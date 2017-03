Cote d'Ivoire: Ouverture du segment ministériel de la COP12 sur la gestion du milieu marin et les zones côtières

Libreville — Le segment ministériel de la douzième Conférence des parties (COP 12) à la Convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la côte Atlantique et de la région de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud, a débuté jeudi dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan, Abou Bamba, a souligné que l'océan était une ressource précieuse pour le bien-être des populations et qu'il fallait en conséquence adopter les principes de l'économie bleue dans les Etats parties à la Convention d'Abidjan.

Il a insisté pour relever que l'Afrique devait saisir cette opportunité en n'oubliant pas d'initier la révolution de l'économie bleue.

Pour la présidente du bureau de la Convention d'Abidjan, la ministre sud-africaine des Affaires environnementales, Dr Edna Molewa, a estimé qu'il était temps d'agir plus et de travailler ensemble pour assurer la croissance des économies des pays africains à travers la gestion des océans.

Par ailleurs, la ministre ivoirienne de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, a remarqué que la COP 12 marquait une rupture avec toute action unidimensionnelle et non fragmentée dans la gestion durable des océans.

La réunion du segment ministériel, qui se tient après celle du segment des experts, va analyser et adopter les projets de décisions administratives et opérationnelles.

Le segment des experts a proposé, au terme de trois jours de travaux, à l'approbation des ministres et chefs de délégation le programme de travail triennal pour la période 2017-2020, le budget de fonctionnement du secrétariat de la Convention d'Abidjan, 21 décisions opérationnelles et une motion de remerciements à l'endroit du gouvernement ivoirien pour avoir abrité la COP 12 après le désistement de la Gambie.

L'économie générale des décisions opérationnelles porte sur la gestion intégrée des zones côtières, la gestion des écosystèmes de mangroves, les normes de standards environnementaux pour les activités pétrolières offshore, les espèces aquatiques envahissantes, le commerce illégal des espèces de la faune sauvage, marine et côtière, la coopération transatlantique, la mise sur pied d'un réseau de parlementaires et d'élus locaux pour les questions liées aux océans, le forum africain sur les océans, le changement climatique et l'érosion côtière, les lagunes et les déchets marins, la conservation et l'exploitation durable des océans, la planification urbaine des villes côtières et le potentiel énergétique du littoral africain.

La COP 12 a pour thème central "Politique de gestion intégrée des océans en Afrique". Elle prend fin vendredi et sera sanctionnée par la Déclaration d'Abidjan sur l'engagement des Etats-parties à la gestion durable des océans.