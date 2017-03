Malawi: Gerald Phiri - Nouveau sélectionneur

Phiri et son staff ont signé un contrat d'une année. Ceci met fin aux spéculations qui envoyaient Callisto Pasuwa, sélectionneur du Zimbabwe à la CAN 2017 sur le banc du Malawi. Cette nouvelle donne indique la FAM reste engagée dans les éliminatoires du CHAN 2018 et de la CAN 2019 après avoir envisagé un retrait pour des problèmes financiers.

La FAM (Fédération malawite de football) a décidé de confier les rênes de son équipe nationale à Gerald Phiri. Le nouveau patron des Flames a été dévoilé avec Deklerk Msakakuona, Peter Mponda, Phillip Nyasulu et Levi Mwale, respectivement coach adjoint, team manager, entraineur des gardiens et médecin.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.