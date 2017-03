Gabon: Frédéric Bulot - Le Gabonais raconte sa galère à Reims

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Stade de Reims, Frédéric Bulot n'est plus utilisé. Un conflit l'oppose à son club depuis une blessure l'année dernière. dans une interview à GetFootballNewsFrance, le Gabonais parle pour la première fois. Extraits.

« Je suis dans une situation compliquée où je ne suis pas au club. Je n'ai pas eu accès au club par rapport à ma rééducation, et c'est pour ça que je n'ai pas été à la CAN. J'aurais dû être prêt pour la CAN. Je me suis fait opéré en Juillet à Barcelone et je suis arrivé au club le 1 Décembre, mais le club n'a pas fait mes soins parce que je suis en fin de contrat. Donc justement, pourvoir rejouer avec Reims exigerait au club de me payer, alors que ce n'est pas dans leurs intérêts, et c'est pour ça qu'on m'a refusé ma rééducation. Donc je me débrouille, et j'essaye de revenir bien. Je sais que c'est difficile, mais je suis seul à ma charge.

Le fait de ne me pas voir sur les terrains et que je sois un joueur qui ne fait pas trop de bruits ou de communiqués a fait poser des questions. Le club, dans leur confort, n'a pas fait de communiqué sur mon état de santé qui n'était pas dans leurs intérêts. Ils ont joué dessus pour gagner du temps, et aujourd'hui, je commence à expliquer un peu plus sur ce qui se passe par rapport à ma santé, pour que les gens sachent que je me bats pour revenir, et pas pour dénigrer le club, car ça peut porter préjudice.

Je tiens à préciser que j'ai tissé des liens forts avec les membres du Stade de Reims. Je m'entends très bien avec tout le monde que ce soit du côté administratif, staff sportif, médical, joueurs, supporters et sans oublier ceux qui sont là pour notre confort en passant par les femmes de ménages »