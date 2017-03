Togo: Serge Nyuiadzi - Le Togolais de retour à Zalgiris avec ambition !

Meilleur joueur de Zalgiris Vilnius pendant près de 4 ans avec de nombreux trophées à la clé, Serge Nyuiadzi avait décidé en janvier 2016 de tenter l'aventure en Turquie. Un passage à Trabzon 1461 (deuxième division) qui ne passe pas comme prévu. Mais depuis début mars, le Togolais est de retour en Lituanie.

« Zalgiris est comme une famille pour moi. C'est comme un retour à la maison finalement et les motivations n'ont pas changé« , nous confie t-il avant de revenir sur l'épisode turque: « Mon passage en Turquie ne s'est pas vraiment passé comme je le voulais mais c'est une expérience de plus. Cela fait partie du métier et je ne garde que le positif pour pouvoir avancer dans ma carrière« .

Formé à l'OGC Nice, le milieu de terrain offensif veut retrouver les bonnes vieilles habitudes avec Zalgiris: « Comme toujours ici, l'objectif est de prendre le plus de plaisir en jouant. Finir champion en fin de saison comme c'est le cas depuis 4 ans et se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa« .

Et peut-être enfin d'atteindre le rêve ultime. « Les Eperviers, comme je l'ai toujours dit, restent toujours un objectif. Défendre les couleurs de son pays, c'est un honneur et surtout un devoir. Je suis toujours les performances. Pour cette CAN (ndlr: 2017) le groupe était très difficile, ils ont donné le meilleur. J'espère que le travail effectué va payer pour pouvoir aller plus loin la prochaine fois. Cela passe par les qualifications bien sûr« , a conclu Nyuiadzi qui pour sa première, depuis son retour à Vilnius, a délivré mercredi une passe décisive pour la victoire 1-0 contre Trakai en A Lyga.