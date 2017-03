Sénégal: Protection de l'environnement - Les Forces de sécurité et de défense érigées en exemple

Le capitaine Dieng a magnifié le soutien des Forces de sécurité et de défense aux agents des Eaux et forêts engagés dans le combat contre les coupes abusives notamment de la part d'hommes armés.

Les Forces de sécurité et de défense se sont de tous temps impliqués dans la protection de l'environnement particulièrement en Casamance où existent les dernières réserves forestières du pays, a retenu le chef de secteur des Eaux et forêts de Diourbel, le capitaine Gotte Dieng.

Le chef du service régional de l'Environnement et des Etablissements classés, Abdourahmane Ndour a, quant à lui, fait remarquer que "l'environnement est un patrimoine national et son utilisation, sa gestion, sa protection et sa restauration sous toutes ses formes sont d'un intérêt général".

"Les Forces de défense et de sécurité participent efficacement à la lutte. Les Eaux et forêts sont véritablement les soldats de l'environnement. Dans tous les camps militaires, c'est un esprit de maintenir un environnement sain", a notamment dit le gouverneur.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.