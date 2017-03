Sénégal: "Daaka" de Médina Gounass - Le gouvernement promet une distribution correcte de l'eau

Une "unité de potabilisation" de l'eau du fleuve sera mise en place, a-t-il dit, précisant que "les études" nécessaires ont déjà été faites et qu'"il ne reste qu'à chercher les financements et à lancer les appels d'offres" en vue de la réalisation de ce projet.

Le ministre et le secrétaire d'Etat chargés de la politique hydraulique du gouvernement ont décidé de veiller à ce que le château déjà existant soit approvisionné par le nouveau forage, dont les travaux devraient démarrer samedi pour être bouclés au plus tard le 7 avril, à la veille du "Daaka".

Des milliers de pèlerins sénégalais et d'autres pays de la sous-région sont attendus, comme chaque année, à cette manifestation, l'une des plus importantes de la communauté musulmane sénégalaise.

