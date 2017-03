Cameroun: Camer Football Women - Panters vainqueur

L'équipe a récemment remporté la finale de la 3e édition du tournoi de football américain à Yaoundé

Une finale haletante et un score de 20-12 en faveur de l'équipe de Panters face Eagles. Le public a récemment vécu une clôture en apothéose de la 3e édition du tournoi de football américain baptisé « Camer Football Women », organisé à l'école américaine de Yaoundé. « Pour remporter ce tournoi, nous avons développé notre propre stratégie et su surprendre notre adversaire», a confié Bienvenu Jackson Diadje, entraîneur de Panters. Le principe du jeu est d'attaquer l'adversaire dans le but de gagner du terrain et de multiplier le nombre de points possible.

Pour éviter au camp adverse à marquer, il suffit d'enlever l'une des bandes liées à la ceinture de la joueuse qui détient la balle. Six équipes de football américain constituées de cinq joueuses chacune ont pris part à ce tournoi : Lions, Giants, Scorpions, Eagles, Queens et Panters. Tournoi présidé par Junior Awasum, président de la Cameroon American Football Association (Cafa). Fon Echekiye, journaliste sportif et parrain de l'événement, s'est pour sa part satisfait de l'engouement que suscite de plus en plus la discipline au Cameroun. L'idée est désormais « d'assurer sa continuité sur toute l'étendue du territoire national », selon ses voeux.