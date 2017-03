Cameroun: Economie numérique - Le FNE explore les opportunités

Parmi les exposés ayant meublé ces assises : « L'économie numérique : genèse, évolution et stratégie de développement » ; « Les défis de la transformation numérique des entreprises, comme catalyseur de croissance » ; « La problématique et les perspectives de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'économie numérique ». Les participants à ces échanges ont également débattu sur « le rôle de la téléphonie mobile dans le développement de l'économie numérique ».

L'objectif principal étant d'identifier des approches efficaces et les meilleures pratiques susceptibles de renforcer la contribution de ce secteur à la croissance durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est aussi question à l'issue de ces travaux de dégager des résolutions pouvant assurer une relance dynamique de ce secteur tout en procurant des milliers d'emplois aux jeunes. Plusieurs entreprises et administrations ont pris part à cette rencontre, notamment les ministères en charge des Télécommunications et de l'Emploi.

Pour le directeur de l'agence locale Fonds national de l'emploi (FNE) Mvolyé, Oscar Ngaï Nwatsok, l'économie numérique est un facteur considérable de développement. C'est à cet effet que les pouvoirs publics l'ont érigé en priorité nationale, « du fait de son apport en productivité dans tous les secteurs ». C'est sans doute pour son importance et sa capacité à développer la croissance que la réunion sectorielle organisée hier à Yaoundé s'est appesantie sur l'économie numérique. Le thème choisi : « Le développement de l'économie numérique : enjeux, perspectives et opportunités ».

