Cameroun: Le Centre accueille son nouveau gouverneur

La prise de commandement de Naseri Paul Bea est prévue ce vendredi sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

La région du Centre qui abrite en son sein le département du Mfoundi qui a pour chef-lieu Yaoundé, capitale du Cameroun et siège des institutions politiques et des missions diplomatiques accréditées dans notre pays a un nouveau gouverneur. Naseri Paul Bea, jusqu'au 13 mars dernier préfet du département du Wouri prend les rênes de cette région à la suite d'un décret du président de la République. Il remplace Joseph Wilson Otto, décédé. Il convient de rappeler que la région du Centre est née de l'éclatement de l'ancienne province du Centre-Sud, à la suite du décret présidentiel du 22 août 1983. Devenue région du Centre le 12 novembre 2008, elle couvre aujourd'hui une superficie de 69 000 km2, selon les indications fournies par les services de la région.

Sa population est estimée, selon les mêmes sources, à un peu plus de 3 millions d'habitants. Sur le plan administratif, la région du Centre compte dix départements et 70 arrondissements. Ce qui constitue le nombre le plus élevé dans le découpage administratif au Cameroun. Les principaux centres urbains de la région ont pour noms, Yaoundé, Mbalmayo, Monatélé, Bafia, Nanga-Eboko, Akonolinga... Même si les statistiques disponibles indiquent que l'essentiel de la population urbaine se retrouve dans le département du Mfoundi.

Sur le plan économique, le Centre se veut une région à dominance agricole qui tire l'essentiel de ses ressources du travail de la terre. A l'instar des autres régions du Cameroun, celle dont Naseri Paul Bea est désormais le gouverneur fait face à un certain nombre de problèmes, dont l'enclavement n'est pas le moindre. Celui qui a su tirer son épingle du jeu à la tête de la capitale économique devra retrouver également ici l'incontournable problème du désordre urbain auquel sont confrontées les différentes municipalités, et particulièrement la ville de Yaoundé qui a la délicate tâche d'abriter les principales institutions du pays et les représentations diplomatiques accréditées au Cameroun.

Les agglomérations urbaines de la région font également face à la montée de la criminalité et d'autres formes de délinquances auxquelles ne manquera pas de s'attaquer le nouveau gouverneur. Naseri Paul Bea traîne derrière lui une longue expérience du commandement territorial qui devrait sans doute lui permettre de tirer son épingle du jeu à la tête de cette région si particulière.