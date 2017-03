Centrafrique: Touadéra, un an après

Cela fait un an, jour pour jour, que Faustin Archange Touadéra a été investi président de la… Plus »

Au plan sécuritaire, le président centrafricain fait savoir que des pourparlers sont en cours avec les groupes armés à travers un Comité consultatif et de suivi, une sorte de plateforme d'échanges entre gouvernement, rebelles et partenaires. «Aujourd'hui, il y a des avancées puisque les quatorze groupes identifiés acceptent de rentrer dans ce processus.

Un an après son investiture, le président centrafricain a fait une sortie médiatique pour dresser un premier bilan de son action à la tête de la République centrafricaine. Dans un entretien exclusif accordé à Radio France Internationale (RFI), Faustin Archange Touadéra est revenu sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle, les médiations de paix étrangères et les financements promis par les bailleurs de fonds et autres partenaires en mi-novembre 2016 en Belgique en vue du relèvement de la Centrafrique.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.