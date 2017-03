Congo-Kinshasa: Les fosses communes passent de 7 à 23 au Kasaï, selon l'ONU

Le directeur du BCNUDH estime que l'enquête menée actuellement nécessite l'implication de l'Union africaine et d'autres organisations internationales à côté du gouvernement congolais pour faire la lumière sur les tueries au Kasaï et traduire les présumés auteurs en justice.

«Nous avons documenté 23 sites de fosses communes dans différentes localités : à Nkoto, Kabeya [Kamwanga], Nguema et Tshimbulu. Et ces informations ont été partagées avec les grandes autorités judiciaires, civiles et militaires. La situation est très préoccupante. Il faut faire la lumière. Il faut traduire en justice les responsables de cette tuerie qui s'est passée et qui continue à se passer. Nous sommes préoccupés par le niveau des chiffres», a souligné José-Maria Aranaz.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.