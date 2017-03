Angola: Reformulation de la loi des Anciens Combattants pour valoriser la classe

Un mémorandum d'entente sera signé vendredi à Luanda entre l'Angola et la Corée du Sud… Plus »

Selon le Secrétaire d'Etat, les changements apportés à la législation permettront d'exécuter les programmes et projets pour améliorer la qualité de vie, la dignité sociale, élever l'auto-estime des anciens combattants et vétérans de la patrie.

Il a dit qu'il avait l'intention d'introduire l'ajustement à la loi 13/02 du 15 Octobre ( loi des anciens combattants et vétérans de la patrie) pour améliorer les mécanismes d'assistance et l'intégration socio-économique des bénéficiaires.

Luanda — Le gouvernement angolais va reformuler la loi des Anciens Combattants pour valoriser ce groupe de citoyens qui ont combattu pour l'indépendance nationale et pour sa conservation, a annoncé jeudi, le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Clemente Conjuca.

