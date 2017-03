Madagascar: Transport aérien - Arrivée en fanfare d'Ethiopian Airlines

L'arrivée de cette plus grande compagnie aérienne en Afrique est bon signe pour le tourisme du pays. « C'est indiscutable. Elle va renforcer la connectivité du pays et contribuera au développement du tourisme par rapport à l'objectif visé d'un million de visiteurs dans les années à venir », a déclaré Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme lors d'une réception organisée pour l'occasion à l'aéroport international d'Ivato.Le même enthousiasme est entendu du côté de la compagnie. « Notre présence à Madagascar est d'une importance capitale pour soutenir la croissance économique et l'arrivée des touristes dans la Grande île. Pour le moment, nous opérons en trois vols hebdomadaire mais l'augmentation de la fréquence en cinq ou sept vols hebdomadaires figurent parmi nos objectifs », a indiqué Jitendra Tolani de Ethiopian Airlines.

Une véritable démonstration de force. Le vol inaugural de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines est arrivé mardi à l'aéroport international Ivato. Pour ce premier vol qui a relié Addis Abeba -Antananarivo, la compagnie éthiopienne a sorti le gros moyen, le Boeing 787 Dreamliner. Les autorités politiques et administratives du pays étaient venues assister à cet évènement pour accueillir ce vol et son passager de marque, le président Rajaonarimampianina. De retour d'une visite d'État en Chine, la délégation présidentielle avait emprunté ce vol inaugural pour rejoindre la capitale.

