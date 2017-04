Congo-Kinshasa: Rebecca Kabuo, la jeune activiste de la Lucha honorée comme « femme de courage » par Mme Trump

A 22 ans, Rebecca Kabuo, jeune activiste congolaise du mouvement citoyen congolais Lucha, a été distinguée mercredi 29 mars par les Etats-Unis comme « Femme de courage ». Seulement une dizaine de femmes dans le monde reçoivent chaque année ce prestigieux prix, institué depuis 2007 par le Secrétariat d'Etat américain.

Rebecca Kabuo de Lucha ( Lutte pour le changement crée à Goma en 2012) est la deuxième femme congolaise à recevoir le prestigieux prix international « Femme de Courage », remis cette année par Mélanie Trump, la première dame américaine, à 13 femmes dans le monde, dont 3 Africaines. Ces femmes ont toutes en commun d'avoir fait preuve de courage exceptionnel pour promouvoir la démocratie, les droits humains, la paix et la justice dans leurs pays.

Un prix dédié aux femmes congolaises

« C'est avec humilité que je reçois ce prix. Je le dédie à toutes les femmes Congolaises qui font preuve chaque jour d'un courage extraordinaire pour survivre et faire survivre leurs familles, souvent dans des situations sécuritaires et économiques extrêmes » a déclaré Rebecca, à la réception de cette prestigieuse distinction, ajoutant que « ce prix n'est pas qu'une reconnaissance de la modeste contribution des femmes et des filles de la Lucha à la lutte pour le changement que nous menons; c'est aussi un rappel que nous ne devons pas abandonner le combat, et que la victoire est à portée de main ».

«Aux jeunes gens présents aujourd'hui, je vous demande de prendre en exemple les succès de ces femmes héroïques, qu'elles vous inspirent dans vos propres vies et qu'elles vous rappellent que, vous aussi, êtes capable du meilleur. Je vous demande de ne pas avoir peur de l'échec. Un échec ne pourra pas vous définir tant que vous apprenez de vos erreurs. Et que vous réalisez que vos premiers pas nécessitent un acte de foi, de croire en vous, de choisir l'espoir au lieu de la peur», a déclaré Mélanie Trump lors de la cérémonie de remise du prix, citée par Politico

Avant Rebecca, la journaliste Solange Lusiku Nsimire, était la première femme congolaise à recevoir ce même prix, en 2013.

L'histoire de son courage...

A 22 ans seulement, Rebecca a déjà fait la prison cinq fois dans son combat pacifique pour la démocratie et la justice. Elle a été Arrêtée pour la première fois le 17 mars 2015 et torturée par des agents de l'ANR à Goma (Agence nationale de renseignement congolais) lors d'une manifestation pour la libération de Fred Bauma (un de ses camarades militants qui a passé plus d'un an en prison) et d'autres jeunes militants congolais, sénégalais de « Y'en a marre » et burkinabé de « Balai citoyen » enlevés et détenus dans les bureaux des renseignements à Kinshasa après avoir organisé des ateliers sur la citoyenneté responsable des jeunes le 15 mars 2015. Depuis elle jure que son engagement pour dénoncer les injustices pacifiquement n'a été qu'aiguisé. Une année après, en février 2016, après avoir mobilisé des personnes lors d'une journée ville morte décrétée par l'opposition, elle est arrêtée à nouveau et condamnée, avec 5 autres camarades, à six mois de prison pour « tentative d'incitation à la révolte ».

4 mois plus tard, quelques dizaines de jours avant expiation de leur peine, elle et ses camarades bénéficient d'une grâce présidentielle qu'ils rejetteront, la jugeant opportuniste. Par une lettre, ils répondront au président : « par solidarité avec nos camarades et tous nos concitoyens injustement privés de liberté et dont le sort est encore incertain, nous préférons rester en prison, quitte à aller jusqu'au bout de cette peine indue qui, de toutes manières, est presque entièrement consommée. C'est cela aussi notre liberté et notre dignité ». Ils seront finalement mis de force hors de la prison.

Étudiante en psychologie, sa lutte lui a déjà coûté plusieurs interruptions dans son cursus universitaire du fait de ses multiples interpellations.

Ce prix n'a surtout pas altéré la position de la Lucha, mouvement dont est membre Rebecca, par rapport l'administration Trump. « la Lucha ne peut s'empêcher de dénoncer les mesures et les discours du président américain Donald Trump et son Administration en matière des droits humains, d'égalité homme-femme, d'environnement et de sécurité et de développement international, qui sont des contradictions graves avec les valeurs sur lesquelles l'Amérique a été bâtie, et des entorses aux valeurs que veut promouvoir ce prix », a déclaré le mouvement congolais.