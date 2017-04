Niger: La zone du Liptako-Gourma au cœur de la rencontre entre Hollande et Issoufou

Aux manettes, plusieurs opérateurs tels que l'AFD, et l'agence Expertise France pour notamment aider à créer des emplois dans cette zone des trois frontières. Paris s'est engagé aussi sur les questions migratoires avec ses partenaires européens. Plusieurs actions seront lancées en avril mai et juin pour aider ceux qui vivaient de l'immigration à se reconvertir.

François Hollande a rappelé sa décision d'appuyer les armées des pays concernés via la force Barkhane. Au Niger, cela s'est déjà concrétisé par l'envoi d'un détachement de liaison, de quelques dizaines d'hommes, basé à Tillabéry. En préparation aussi pour cet été un projet qui allierait sécurité et développement.

A cheval entre le Niger, le Mali et le Burkina, la région du Liptako-Gourma a été le grand sujet abordé entre les présidents français et nigériens ce vendredi. Car c'est là que depuis plusieurs mois se sont multipliées les attaques et les menaces sur des écoles ou des centres de santé.

Mahamadou Issoufou a déjeuné vendredi midi avec son homologue François Hollande avant de partir ensuite pour Rome en Italie. Au menu des discussions, les questions migratoires, la croissance économique, le développement et la sécurité au Niger, mais en particulier dans la zone du Liptako-Gourma, région frontalière avec le Burkina et le Mali, région touchée par plusieurs attaques ces derniers mois.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.