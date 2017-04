Maroc: Le pays, désormais une grande puissance économique africaine

«660.000 véhicules marocains et tunisiens roulent avec de l'essence algérienne de contrebande, soit… Plus »

M. El Alfi a salué, à cet égard, la forte présence des banques et des compagnies d'assurances marocaines en Afrique, notant que la coopération maroco-africaine repose sur le transfert d'expériences et d'expertises dans plusieurs domaines dont les services et l'industrie.

Dans ce sens, il a souligné que le Royaume est devenu un véritable concurrent des acteurs traditionnels et émergents en Afrique, précisant que le modèle marocain aspire à asseoir un système africain pour la protection des investissements et le transfert de son modèle de développement aux pays du continent.

S'exprimant à cette occasion, l'enseignant-chercheur en économie à l'Université Hassan II de Casablanca, Othman Kayer, a relevé que face à la baisse des opportunités de croissance économique en Europe, la recherche de marchés extérieurs notamment en Afrique est devenue une nécessité, notant que le marché africain est prometteur et offre une gamme précieuse de ressources énergétiques, tels le pétrole et le gaz, rapporte la MAP.

Le Maroc est devenu une puissance économique à l'échelle africaine, ont affirmé récemment à Rabat, les participants à une conférence organisée sous le thème "Le Maroc et la question économique en Afrique : opportunités et contraintes".

