Nommé en 2002, le sénégalais, Abdoul Sakho devait en principe achever son mandat en août 2015. Contre toute attente, son mandat s'est vu écourté sur décision des chefs d'état en violation de l'article 27 du traité de l'Uemoa. Cet article 27 pose le principe de l'irrévocabilité du mandat des commissaires. L'avocat de l'ancien commissaire, Me Boucounta Diallo est aux manœuvres et engagé la deuxieme bataille juridique pour rétablir l'injustice née de l'éviction de son client, El Hadj Abdoul Sakho. L'avocat Boucounta Diallo joue son va - tout.

Confidentiel Afrique a appris que certains chefs d'état membres de l'Union veulent que coûte que coûte cette affaire soit jugée et classée pour ne pas créer un précédent dangereux. Selon nos informations, les juges ont commencé - à statuer et apprécier la légalité de la décision des chefs d'état mettant fin aux fonctions de l'ex commissaire - depuis le 28 mars sur la base d'une deuxieme requête introduite auprès de cette juridiction communautaire.

