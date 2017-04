Somalie: L'envoyé de l'ONU se félicite de l'approbation par le Parlement du nouveau gouvernementL

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, s'est félicité vendredi de l'approbation à une majorité écrasante par le Parlement fédéral du cabinet nommé par le Premier ministre Hassan Ali Khaire.

Le nouveau gouvernement comprend six femmes, le plus grand nombre de femmes ministres dans un gouvernement fédéral en Somalie. Selon M. Keating, cela représente une nouvelle avancée positive vers l'autonomisation des femmes somaliennes dans les affaires politiques de leur pays.

Le Représentant spécial a également noté avec satisfaction le programme du gouvernement fédéral énoncé par le Premier ministre Khaire juste avant le vote du Parlement. Dans son discours, le Premier ministre a souligné la nécessité d'éradiquer la pauvreté, de développer les services de sécurité afin d'éliminer le fléau du terrorisme, et d'accélérer le processus d'examen constitutionnel qui jettera les bases des élections 'une personne, une voix' en 2020.

Les Nations Unies travailleront avec les partenaires internationaux de la Somalie pour soutenir les efforts du gouvernement destinés à obtenir des résultats tangibles concernant ces priorités.

« L'approbation parlementaire était un feu vert. Les défis à relever, notamment la sécheresse, l'insécurité et la corruption, sont énormes. Le nouveau cabinet comprend un mélange sain de leaders expérimentés et de gens plutôt nouveaux sur la scène politique, prêts à entrer en action », a déclaré M. Keating. « Ils apporteront une contribution essentielle aux efforts du Président Mohamed Abdullahi Farmajo et du Premier ministre Khaire pour répondre aux priorités du nouveau gouvernement ».

« Les Nations Unies et les partenaires internationaux attendent avec impatience de travailler de manière étroite et fructueuse avec le Président, le Premier ministre et le nouveau Cabinet alors qu'ils s'attaquent aux nombreuses tâches politiques, économiques, humanitaires et de sécurité auxquelles fait face aujourd'hui la Somalie ».