Afrique de l'Ouest: Il ne faudrait pas avoir peur de l'entrée du Maroc à la CEDEAO

analyse

La longue absence du royaume chérifien de l'Union africaine pendant plus de trois décennies n'a cependant pas empêché le Maroc de tisser des liens économiques forts avec presque l'ensemble des Etats du vieux continent. Le dernier exemple de dynamisme du secteur privé marocain est matérialisé par la volonté de certains investisseurs de racheter la Compagnie sucrière sénégalaise (Css), dans l'objectif de tripler la capacité actuelle de production de l'industrie sucrière. Bien sûr, les avantages pour l'économie sénégalaise en termes de réduction du déficit de la balance commerciale, de création d'emplois, d'augmentation de la valeur ajoutée, en plus d'autres effets d'entrainement restent appréciables.

Plus que le retour dans l'Union africaine (Ua), l'intégration du Maroc dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) constitue une donne majeure pouvant indubitablement vivifier l'économie de la région. Le cas échéant, certains observateurs avertis avancent le niveau de seizième puissance économique mondiale avec les progrès induits subséquents à cette immersion, d'autant que les marges importantes de croissance dans le monde se situent en Afrique.

Les grandes opportunités économiques qu'offre cette entrée résultent d'un processus naturel d'intégration des États de la région à partir du moment où le Maroc fait partie de l'Afrique du Nord-Ouest et possède un capital de solidarités humaine, historique et culturelle avec les États autour du Sahara.

En effet, les frontières héritées de la balkanisation ne doivent plus être des freins au développement des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche qui ont toujours eu des échanges à travers le commerce transsaharien depuis les Almoravides. D'ailleurs, l'internationalisme, qui a toujours été un aspect important de la politique extérieure du royaume chérifien, avait amené le Maroc à vouloir s'intégrer à l'Union européenne (Ue). Nous nous souvenons aussi du projet transméditerranéen (Euromed) développé en son temps par le président Sarkozy, en dépit de la discontinuité territoriale et de l'existence de nombreux obstacles sur le plan culturel et politique. Cependant, l'intégration du Maroc, aussi bien à la Cedeao qu'à l'Ua, reste cohérente et homogène, et ne présente pas les mêmes obstacles par rapport à l'Europe ou le Maghreb, où de profondes divergences politiques ou culturelles insurmontables persistent (Maroc-Algérie).

La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace Cedeao élargie au Maroc, qui a une population de 35 millions d'habitants, avec un Pib de 15 milliards de dollars, l'existence d'un tarif extérieur commun et d'un droit harmonisé des affaires. En plus, les cours communes d'arbitrage et un Parlement communautaire sont autant d'atouts tangibles pour un développement économique et social optimal de la région.

Le seul hiatus est constitué par le retrait de la Mauritanie de la Cedeao pour des raisons subjectives, alors qu'elle est moins arabophone et plus négro-africaine que le Maroc. Mais, nous espérons son retour dans l'organisation dans un futur porche, afin que l'espace ouest-africain devienne plus homogène d'un point de vue territorial.

Le critère géographique où, comme disait le président Senghor, la prééminence de la politique du voisinage et de l'intégration économique par cercles concentriques, reste le critère déterminant pour un développent réel, car basée sur les réalités physiques. Or, entre le Maroc et le Sénégal, d'immenses complémentarités existent sur le plan infrastructurel. Des organisations pour l'exploitation commune de réalités physiques, en vue d'améliorer le niveau de vie des populations, comme l'Omvs, l'Omvg, le Cilss et pourquoi pas une organisation qui regroupe tous les pays du Nord et du Sud Sahara (le Sahara étant considéré comme une réalité physique), le prouvent à suffisance. Si la Mauritanie a été membre de la Cedeao, le Maroc pourra bien être en conformité avec les dispositions du nouveau traité de l'organisation régionale dont le processus d'intégration est parmi les plus ambitieux et les plus avancés à l'échelle du continent.

Selon le modèle économique mondial impliquant plusieurs régions qui correspondent aux différents domaines de la vie et des activités humaines, le regroupement des Africains au niveau de l'échelle la plus large constitue une nécessité existentielle. En effet, plus la taille est grande, plus il y a abaissement des coûts, plus il y a d'opportunités et de compétitivité pour les entreprises, d'autant que de grandes complémentarités existent entre les États de la zone Cedeao sur le plan énergétique, alimentaire et culturel.

Toutefois, certaines forces économiques de la zone dans certains pays comme le Sénégal s'inquiètent de l'arrivée du Maroc dans l'organisation, notamment pour la prise de parts de marchés. Mais, cette frilosité relève plus d'un souci de protectionnisme à l'antipode d'une libre circulation des capitaux propice à une allocation optimale des ressources. On ne peut pas reprocher aux entreprises marocaines d'être compétitives et au gouvernement chérifien d'avoir un bon environnement des affaires et une bonne politique de promotion des entreprises locales qui relèvent plus de stratégies internes qu'à autre chose.

Le secteur privé national doit être conquérant aussi bien sur les marchés intérieurs que ceux extérieurs en développant les tailles et la compétitivité. C'est, au demeurant, de cette seule manière dont nous pourrons nous en sortir avec l'existence de vrais capitaines d'industries. Le Sénégal compte quelque 4.000 entreprises, dont les 80 % sont de petite taille, plus de 60 % demeurent informelles et 50 % relèvent du stade de commerce. Il est temps que ces tendances négatives qui caractérisent le secteur privé national soient renversées au risque d'être damé par le pion par des pays comme le Nigeria où des nationaux possèdent des flottes d'avions, de cimenteries, etc.

L'entrée du Maroc dans la Cedeao, si elle devient effective, demeurera la donne géostratégique la plus importante, comparable à l'acte fondateur de la Cedeao en 1975, en raison des perspectives intéressantes induites sur le plan économique et social, culturel et sécuritaire, au-delà des obstacles politiques surmontables du reste (Sahara Occidental).

Économiste Rue Faidherbe X Pierre Verger

Rufisque