Sénégal: 57ème fête nationale du Sénégal - 5.646 défilants pour le 4 avril

La fête nationale du Sénégal, placée cette année sous le sceau de la protection de la nature, se prépare activement. Hier, en conférence de presse, le patron de la Direction de l'Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), le colonel Abdoul Ndiaye, est revenu sur le thème « Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement » et a souligné les efforts déjà consentis par les soldats dans la sauvegarde de la nature.

Les forces de défense et de sécurité sénégalaises se sont modernisées ces dernières années. L'acquisition de nouveaux matériels leur permet, aujourd'hui, de faire face à certains défis comme la protection de l'environnement. C'est pourquoi, l'on a décidé de placer la fête nationale du Sénégal sous le thème : « Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement ». Cette entreprise demande l'implication, aux côtés des agents des Eaux, Forêts et Chasse, de leurs frères d'armes que sont les gendarmes, policiers et douaniers.

« Depuis quelques temps, le trafic de bois, au sud du pays, suscite beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir de nos forêts. C'est pourquoi, le chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé que toutes les forces de défense et de sécurité travaillent à une synergie d'actions pour aller en guerre contre les trafiquants », a souligné le colonel Abdoul Ndiaye, directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées, en conférence de presse. Il a annoncé la participation de 3824 militaires et paramilitaires, 1822 formations civiles et un détachement de l'armée gambienne.

Selon le colonel Ndiaye, la lutte contre le trafic de bois n'est plus dévolue seulement aux agents des Eaux, Forêts et Chasse. « Aujourd'hui, elle est l'affaire des gendarmes, des militaires et des paramilitaires », a précisé le colonel Ndiaye qui s'est réjoui « des actions de sauvegarde de l'environnement entreprises » depuis longtemps par les forces de défense. Comme exemples, il a évoqué la préservation, par la Marine nationale dont les moyens matériels ont été renforcés, des ressources halieutiques, la participation des militaires à la lutte contre l'avancée de la mer et l'interpellation, par les soldats, de plusieurs trafiquants de bois.

Si l'on en croit le colonel Abdoul Ndiaye, l'armée de terre a reboisé 15 000 plants alors que l'armée de l'air a mis en valeur un jardin botanique. « Les armées vont renforcer leur dispositif pour mieux jouer leur rôle dans la protection de l'environnement », a assuré le directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées.

La fête présidée, sur le Boulevard Dial Diop, par le chef de l'Etat, Macky Sall, sera marquée par une prise d'arme, des remises de décoration, un défilé civil, aérien, une revue navale filmée, un défilé motorisé, un défilé militaire et paramilitaire.