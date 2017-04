Afrique: Décès de Laurent Sadoux, présentateur historique d'Afrique Midi sur RFI

Laurent Sadoux, journaliste de Radio France internationale (RFI) est décédé jeudi 30 mars à l'âge de 51 ans, des suites d'une longue maladie, rapporte sa chaine.

Depuis plus d'une année, ce présentateur historique d'Afrique Midi sur RFI s'était retiré pour se faire soigner.

«Laurent Sadoux a ajouté un plus dans ce que j'ai appris à l'ISTI (Institution facultaire des sciences de l'information et de la communication, actuelle IFASIC) surtout avec son style parfois précis et imagé, sans parler de sa voix», témoigne Lucie Amba Nzembula, journaliste à Radio Okapi.

Elle a été parmi les journalistes qui ont bénéficié d'une formation donnée en 2002 à Mbandaka (Equateur) par Laurent Sadoux.

«Je me souviens encore du premier jour de la formation, lorsque j'ai fini à mon tour ma présentation, il a dit tout haut: 'Lucie, tu as une voie radiophonique et tu perceras avec cette voix. Et à partir de là, je n'ai jamais baissé les bras», indique-t-elle.

Dans un communiqué, RFI souligne que Laurent Sadoux racontait l'information comme nul autre. Selon le média, l'homme était "l'artiste et l'artisan" du journal Afrique Midi depuis plus de 15 ans, après avoir été aux éditions de la matinale.