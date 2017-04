Congo-Kinshasa: L'Eglise catholique s'inquiète de la situation dans les Kasaï

La Cenco, le nonce et l'archevêque estiment qu'une enquête internationale est nécessaire car « on ne peut pas abandonner les gens à leur sort », conclut pour sa part le nonce Luis Mariano Montemayor.

Les ecclésiastiques s'alarment notamment d'une opération menée depuis mardi dans plusieurs communes de Kananga et destinée à nettoyer la zone de présumés miliciens Kamuina Nsapu. Une opération qui a, semble-t-il, fait souffler un vent de panique dans la zone. Des habitants décrivaient vendredi des écoles fermées, le marché qui tourne au ralenti et la panique dans au moins trois communes, avec des dizaines d'habitants prenant la fuite.

Les religieux condamnent le recrutement des jeunes, des enfants, les jugements arbitraires et l'assassinat des civils par les insurgés. Mais ils demandent aussi aux forces de l'ordre de faire preuve de retenue et de briser cette spirale destructrice qui contraint les civils à fuir massivement, « dans une précarité humanitaire et sanitaire insoutenable », dit le texte.

L'Eglise catholique s'inquiète d'un usage excessif de la force pour répondre à la rébellion des Kamuina Nsapu, du nom de leur chef coutumier tué en août dernier dans les Kasaï. Dans un communiqué conjoint, la conférence épiscopale du Congo et le nonce apostolique dénoncent le recours à la force au détriment d'une approche politique et du dialogue pour résoudre le conflit dans les Kasaï. L'église s'alarme aussi d'une opération de traque des éléments Kamuina Nsapu dans au moins trois communes de Kananga, le chef-lieu du Kasaï central, depuis mardi.

