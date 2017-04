Afrique de l'Ouest: 3 Milliards de Fcfa d'investissements de SOPAM.SA

La société SOPAM SA de l'entrepreneur burkinabé Sogli Pangueba Mohamed monte en puissance. A travers sa nouvelle société FERTAFRICA SA, l'entrepreneur compte développer de grandes capacités dans le domaine de l'accompagnement et de l'assistance des politiques agricoles publiques en Afrique. SOPAM SA s'appuie sur les produits du géant russe Phosagro, réputé pour la qualité de ses intrants agricoles, pour dérouler sa feuille de route ambitieuse afin de résoudre la récurrente problématique du financement et de la qualité des intrants agricoles du monde paysan africain.

3 Milliards de Fcfa d'investissements

Sogli Pangueba Mohamed, PDG de SOPAM vient de mobiliser la bagatelle de 3 milliards de Fcfa ( soit 5 millions d'euros ) dans la construction d'entrepôts de stockage sur une superficie de 20 000 m2 à perte de vue. Sa capacité de stockage peut atteindre un volume de 100 000 tonnes. Il acheminera les produits de la multinationale russe Phosagro - vers le continent africain avec le Burkina comme porte d'entrée - des produits finis et modernes de qualité, certifiés et arrimés aux standards européens et internationaux. Ce qui sans doute éloignera les États africains des scandales à répétition sur les engrais freulatés desservis dans le monde agricole africain.

Le pari audacieux de Sogli Pangueba

En osant d'assumer sur ses épaules ce lourd fardeau, Sogli Pangueba Mohamed a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Confidentiel Afrique a appris que le bateau MV. Vitosha à son bord 10 000 tonnes d'urée va mouiller les côtes abidjanaises le 15 avril 2017 et devra être receptionné fin avril prochain au Burkina. Le Port d'Abidjan sera le véritable hub de ce beau et gigantesque projet de l'entrepreneur burkinabé avec un débouché vers le Burkina qui desservira toute la région ouest-africaine et particulièrement un ancrage terminalier des pays de l'hinterland. SOPAM, via FERTAFRICA SA, s'engage à fournir à temps réel les intrants agricoles de Phosagro aux producteurs privés et paysans. Un pari qui réduira sensiblement les délais d'approvisionnement trop décalés. Sens de responsabilité sociétale pour FERTAFRICA SA et Phosagro qui placent la politique de proximité avec le monde paysan au cœur de son intervention en terre africaine. L'entrepreneur Sogli va apporter du conseil, de l'encadrement et de la formation au monde paysan.

Gouvernements et banques mis à contribution

L'entrepreneur Sogli Pangueba Mohamed va engager les jours qui viennent des discussions transparentes et loyales avec les banques et l'état burkinabé pour trouver un gentlemen agreement sur les modalités et garanties de paiement, une fois les produits fertilisants seront mis à disposition du monde paysan. En Afrique, les banques privées et même publiques sont de plus en plus frileuses à financer les campagnes agricoles pour non remboursement des encours de dettes contractées. Cette question préoccupante sera au cœur des discussions entre Sogli Pangueba, et les décideurs politiques et financiers.

Le géant russe, Phosagro, traîne une bonne réputation en Afrique où il avait l'habitude jusque là de travailler avec des intermédiaires et traders. Il s'inscrit ainsi dans une continuité en travaillant désormais avec SOPAM SA via la compagnie FERTAFRICA SA.