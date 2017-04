Congo-Kinshasa: Le mandat de la MONUSCO renouvelé, avec une légère réduction des effectifs

Pour mettre une pression politique sur les autorités congolaises enfin, la résolution demande au secrétaire général de conduire une revue stratégique de la mission d'ici le 30 septembre 2017 pour envisager une adaptation de la force et une stratégie de sortie. Mais à condition que l'accord de la St-Sylvestre soit appliqué et respecté.

Le Conseil de sécurité recentre aussi le mandat de la mission sur la protection des civils et la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre. Pour cela, la Monusco gagne en mobilité et pourra opérer dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, notamment avec des troupes plus spécialisées et l'ONU l'espère, mieux formée, en remplaçant les contingents les moins efficaces.

L'ONU a adopté à l'unanimité le renouvellement pour un an du mandat de la Monusco. Des négociations « très ardues » selon le représentant français Francois Delattre, du fait de la menace de l'administration Trump de couper les effectifs et les budgets. Au final, Paris a réussi à maintenir un nombre de troupes quasi identique dans le pays.

