Ile Maurice: Communiqué du 12 mars - Les condamnés de l'Amicale dans le flou

Ainsi, une correspondance, par le biais de leur homme de loi, Me Shameer Hussenbocus, a été adressée au Deputy Commissioner of Prisons, Vishnu Hanumunthadu dans le courant de la semaine. L'avocat souhaite, en effet, connaître la date à laquelle seront libérés les condamnés. «J'ai cru comprendre qu'à l'occasion de la fête de l'Indépendance, une grâce présidentielle sera accordée, en concertation avec la Commission de pourvoi en grâce, à ceux qui ont été condamnés une seule fois» peut-on lire dans la lettre.

La présidente de la République avait émis un communiqué annonçant que les first time offenders bénéficieront d'une remise de peine de deux mois. C'était à l'occasion du 49e anniversaire de l'Indépendance et des 25 ans de l'accession du pays au statut de République. Toutefois, les quatre condamnés de l'affaire l'Amicale se disent, eux, être dans le flou total.

