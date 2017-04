La Coordination des associations de la presse (Cap) qui regroupe les grands ensembles des organisations de médias au Sénégal a fait face à la presse hier, jeudi 30 mars, pour alerter sur la crise qui secoue le secteur (des médias) au Sénégal. Selon ces acteurs, la presse est «menacée» à cause de la précarité des entreprises de presse et cela peut aboutir à une presse «corrompue». Qui plus est la gestion de la Maison de la presse, l'attribution des fréquences radios et la répartition de l'aide de la presse sont loin de se faire dans les normes. Pour parer à une instabilité sociale, la Cap invite au vote du Code de la presse bloqué depuis 2010. D'ailleurs une marche pacifique est prévue le 3 mai prochain (Journée mondiale de la Presse). Mais en attendant, la Cap va rencontrer les chefs religieux, la société civile et les représentations diplomatiques.

«La liberté de presse est menacée au Sénégal». C'est du moins la conviction de la Coordination des associations de la presse (Cap) qui tire la sonnette d'alarme. Cette entité qui regroupe les grands ensembles des organisations de médias au Sénégal était en conférence de presse hier, jeudi 30 mars pour dénoncer les retards de salaires des journalistes, le retard du vote du Code de la presse, la gestion de la Maison de la presse, l'attribution des fréquences radios etc., entre autres problèmes qui continuent de plomber l'envol du secteur. «La profession du journalisme est menacée en raison de la situation économique et sociale plus qu'inquiétante des entreprises de presse, la répartition de l'aide à la presse qui, non seulement est insuffisante, mais constitue une véritable nébuleuse», regrette le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane.

A ces difficultés, le président du Comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored), Bacary Domingo Mané, ajoutera la «retraite qui n'est pas garantie pour les journalistes, les fréquences de radio qu'on donne à tour de bras sans se préoccuper des conséquences que cela peut avoir ainsi que le Code de la presse bloqué depuis 2010». Et, ce blocage s'explique, selon lui, par le fait que les «autorités ne veulent pas d'une presse professionnelle, mais une presse précarisée qu'elles veulent continuer à manipuler».

Avec ces radios communautaires qui poussent comme des champignons au Sénégal, la Cap regrette le fait que le plus souvent ces « radios sont instrumentalisées dans les querelles politiques, fratricides et exposent ces contées à des tensions préjudiciables à la stabilité même de la démocratie sénégalaise».

En ce qui concerne la gestion de la Maison de la presse, le président du Cored dit ceci: «dans aucun pays au monde, la Maison de la presse est gérée par des politiciens. Et, c'est le cas malheureusement pour le Sénégal. Le régime de Macky Sall nous impose ce mode de gestion qui n'est pas transparent».

... ET MARCHE PACIFIQUE LE 3 MAI PROCHAIN

En effet, tirant la sonnette d'alarme pour éviter que cette menace qui pèse sur la stabilité sociale et politique explose, les acteurs de la presse demandent à ce que le Code de la presse soit voté car la «moitié des réponses aux questions se trouve dedans». Toujours pour éviter que l'irréparable ne se produise, les acteurs des médias ont aussi appelé l'opinion nationale et internationale à agir car les médias sont un «instrument fondamental de la démocratie». «Une presse qui ne vit pas de son métier est une presse corrompue et c'est ce qui guette le Sénégal», a averti Mamadou Ibra Kane. Et pour éviter d'en arriver là, un plan d'actions est adopté avec l'organisation d'une marche pacifique le 3 mai prochain. Mais avant, une rencontre avec les chefs religieux, les représentants de la société civile et les représentations diplomatiques est prévue.

RÉPONSE AU CAP : Bara Ndiaye dénonce «un activisme fondé sur une tendancieuse subjectivité»

«J'avoue être profondément déçu par un activisme fondé sur une tendancieuse subjectivité». C'est ainsi que l'administrateur de la Maison de la Presse, Bara Ndiaye a répondu au CAP qui avait tenu une conférence de presse pour dénoncer la précarité dans la presse, le retard du vote du code de la presse, l'attribution des fréquences radios et la gestion de la maison de la presse (voir ailleurs).

M. Ndiaye dira «la presse sous l'ère du Président Macky Sall a connu un bond en avant sans commune mesure». Il en veut pour preuve, «depuis 2012, il n'y a aucun acte ou fait venant du pouvoir et qui dénote d'une menace sur celle-ci. Mieux, aucun journaliste n'est en détention au Sénégal pour un délit de presse (... )».

Sur l'aide à la presse, Bara Ndiaye dira «qu'aucun organe de la presse privée n'est en conformité avec les obligations requises pour en bénéficier».

Mieux, il souligne le passif social des organes de presse privée, qui doivent à l'ARTP 14.415.477.539 FCFA de dette de redevance ; 1.823.722.328 FCFA d'arriérés de cotisations à l'IPRES ; 952.192.976 FCFA d'arriérés de cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale et 36.941.700 F Cfa à la SODAV.

Sur la Maison de la Presse, Bara Ndiaye a tenu à relever qu'elle est intégralement construite sur fonds publics et fonctionne grâce aux dotations de l'Etat.

Puis, dira-t-il dans son édit, «à ma nomination, la levée de bouclier s'était opérée autour de mon inexpérience. Près de trois ans après, cette critique semble avoir cédé la place à la politisation de l'institution. Aujourd'hui, la Maison de la Presse a mis à la disposition de tous les acteurs des sièges fonctionnels, une médiathèque, un cyber presse et autant de salles de réunion et de séminaire, en plus d'avoir entièrement équipé le complexe hôtelier. Ceux-là qui nous critiquent, même s'ils ont mis de l'eau dans leur "bissap" en ayant constaté la situation actuelle de l'institution, sont les mêmes que ceux qui ont toujours tenu chez nous leurs "cas d'écoles" et leurs réunions du "Tribunal des pairs" etc.»

En conclusion, l'administrateur de la Maison de la Presse dira que «en lieu et place des calomnies et autres manœuvres, le véritable débat se trouve dans la précarité des journalistes et reporters pendant que leurs patrons se sucrent».

Pour Bara Ndiaye, «le vrai débat, c'est sur les détournements de deniers publics (l'aide à la presse transite dans des comptes privés)».