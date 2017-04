Ile Maurice: Accusé de trafic humain, un homme plaide non coupable

Il n'est pas sorti d'affaire. Ganessen Valaydon fait l'objet de quatorze accusations. Soit neuf accusations de trafic d'humains, une accusation de «causing a child to be sexually abused», quatre charges de «debauching youth» et une charge d'abus sexuel sur mineure. L'accusé a plaidé non coupable pour les dix premières accusations devant la cour intermédiaire, la semaine dernière. Cela, en présence de son homme de loi, Me Anupam Kandhai.

C'est en 2013 que ses ennuis ont commencé. Il aurait vendu une fille de 13 ans à un dénommé Vidata Heeroo, contre une somme de Rs 100 à Albion. Ce délit aurait été commis en vertu des articles 11(1)(a) et11(1)(b) du Combating of Trafficking in Persons Act, ainsi que des articles 14(1)(a) et 18(5)(b) du Child Protection Act. Ce n'est pas tout. Ganessen Valaydon aurait également eu des relations sexuelles avec la jeune victime, au mois décembre de la même année.

Ganessen Valaydon récidive à plus de sept reprises en 2014. Il aurait vendu la même fille à un dénommé Dheeraj Ramkishto, connu comme Tom Jones contre un paiement de Rs 200, à St Martin. La victime devait se prostituer.

L'accusé aurait ensuite vendu l'adolescente à sept autres hommes, notamment Bhowan Seechurn, Raj Mandhub, Akshaye Boodhoo, Dhanesh Jumungul, Mohesh Mandhub, Iswanand Jeetoo et Kissoonduth Beegun, à Gros Cailloux. Ce, contre une somme de Rs 300 ou Rs 500.

Par ailleurs, ils sont neuf témoins de la poursuite à être assignés dans ce procès. Celui-ci sera pris sur le fond le 7 avril.