Sénégal: 12ème édition des doctorales du management à l'Université internationale de Dakar - Les «docteurs» à l'honneur

L'université internationale de Dakar, première université privée en Afrique Francophone et qui intègre en son sien une Ecole Doctorale en Sciences de Gestions en partenariat avec New Word et le groupe HECI Maroc, organise la 12ème édition des Doctoriales du Management du 27 mars au 4 Avril 2017 au Campus de l'Université à Dakar.

Conformément à sa vocation de contribuer à la formation des ressources humaines qualifiées en gestion et au développement de la recherche en sciences de gestion pour l'émergence socio-économique de l'Afrique, l'université internationale, à travers son Ecole doctorale, forme des futurs enseignants chercheurs et des consultants dans les différentes disciplines de gestion.

Chaque année, des Doctorales composées de plus de 60 doctorants originaires de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord, travaillant sur des problématiques réelles de la gestion des entreprises et des organisations de leur pays, se réunissent.

Mieux, les doctorants ont suivi avant leur soutenance des séminaires de formation en méthodologie de recherche ; ils ont aussi participé à des conférences et des ateliers thématiques et ont présenté l'état d'avancement de leur recherche ainsi que les premiers résultats de leurs travaux. Ce qui constitue une innovation.

Coté sénégalais, Mme Rouguiyatou Kane Sy a présenté un sujet jugé «pertinent» sur le «Management stratégique de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) des filiales des multinationales implantées au Sénégal : le cas de Bolloré Transport et Logistiques Sénégal».

Elle est revenue sur cette responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise (RSE) qui est peu connue des sénégalais et des africains. Elle a relevé que c'est un domaine qui se perfectionne davantage car, c'est un maillon très important dans la compétitivité de l'évolution de l'entreprise. Dans sa thèse, Mme Sy a clarifié la place que devrait occuper la RSE dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) pour permettre aux entreprises de servir dans du social.

Cependant, elle est aussi revenue sur l'importance d'avoir la RSE dans chaque secteur d'activité du PSE tant dans l'économie, l'agriculture, la pêche, l'élevage entre autres.

Néanmoins, pour son défaut de communication Rouguiyatou Kane Sy a insisté sur le fait de faire connaitre l'impact rentable de la RSE dans leur secteur d'activités des entreprises sénégalaises.