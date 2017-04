Afrique: Pour une cessation définitive des hostilités en Europe de l'Est - L'Allemagne exige le respect des accords de Minsk

Les dirigeants allemands appellent de tous leurs vœux au respect des accords de paix signés en février 2015 à Minsk, la capitale Biélorusse. Avant-hier, mercredi 29 mars 2017, en séance de discussion avec la délégation sénégalaise en mission d'échange d'expériences sur la migration et les conflits, sous l'égide de la fondation Konrad Adenauer, Dr Franz-Josef Jung, ancien ministre fédéral de l'Allemagne et membre de la Commission de dialogue en Europe de l'Est, a indiqué que les pourparlers sont en cours mais que seul le respect des accords signés pourra davantage apaiser la situation. Cette déclaration intervient au lendemain du retrait de la Grande Bretagne de l'Union européenne, sans doute un coup dur pour la Deutchland.

Les échanges d'avant-hier, mercredi 29 mars 2017, ont traité en partie de la problématique de la sécurité dans les pays de l'Europe de l'Est sans doute une grande priorité pour le gouvernement fédéral de l'Allemagne. Le pays de Angela Merkel tient beaucoup au respect des accords de Minsk en Biélorussie, signés en février 2015 autour de treize (13) points essentiels dont le cessez-le-feu immédiat, le retrait des armes lourdes de part et d'autre, les échanges de prisonniers, la restauration des frontières de l'Ukraine et le retrait des troupes étrangères.

En cela, Dr Franz-Josef Jung, ancien ministre fédéral de l'Allemagne et membre de la Commission de dialogue en Europe de l'Est, en appelle au respect des accords déjà obtenus. «Il faut tout faire en sorte que les accords de Minsk soient respectés et que les armes se taisent dans cette partie de l'Europe. Beaucoup d'efforts sont réalisés dans la cessation des conflits et des points d'accord sont notés çà et là. Notre objectif à nous est de faire en sorte que la paix continue de régner sur le sol européen, par le respect du droit notamment avec la situation en Ukraine», a relevé l'homme d'Etat allemand, Dr Jung, lors des travaux d'échange au Bundestag.

L'Allemagne plaide pour une Europe forte et unie pendant que le Brexit (sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne) est entérinée par Mme Tereza May, Première ministre britannique. «C'est une cassure pour l'Europe, une cassure pour la construction européenne», s'est désolé Angela Merkel. La chancelière allemande s'est dite en revanche «convaincue que l'Union européenne est suffisamment forte pour trouver les bonnes réponses» au Brexit.

Toutefois, le Brexit reste lourd de conséquences pour l'Allemagne qui perd un allié de taille face aux Français et aux Italiens dont les avis divergent souvent avec celle soutenues par Angela Merkel lors des sommets de l'Union européenne.

(Envoyé Spécial à Berlin)