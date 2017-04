Cote d'Ivoire: 3e Congrès du RDR - La direction du parti annonce des pré-congrès régionaux

Pour ce congrès, aucune date n'a été retenue pour le moment.

La direction du Rassemblement des républicains (RDR) a tenu, le 30 mars 2017, un bureau politique. La rencontre a eu lieu à son siège à Cocody.

Le secrétaire général par intérim, Amadou Soumahoro a informé les militants de la volonté de la direction d'organiser le 3ème congrès ordinaire de son parti. Aucune date n'a été retenue pour le moment.

Mais avant, à partir du mois d'avril, se tiendront des pré congrès régionaux. « Ils permettront aux militants de s'exprimer sur tous les sujets et sur leurs préoccupations », a expliqué le patron du parti au pouvoir. Le bureau politique a appelé les militantes et les militants à prendre une part active aux activités des pré-congrès et du congrès et les invite, par ailleurs, à faire des contributions pour un RDR, plus fort, plus juste et plus solidaire.

L'occasion a été saisie par la direction du RDR de commenter l'actualité socio-politique et la vie du parti.

Après avoir félicité Amadou Gon Coulibaly pour sa nomination au poste de Premier ministre, la direction du RDR l'a invité à poursuivre le dialogue avec les syndicats afin de trouver une solution durable à leur doléance.

Sur la vie du parti, Amadou Soumahoro a instruit sur le Fonds de soutien aux militants, la décoration des militants en reconnaissance de leur engagement et des services rendus au parti et l'actualisation des structures de base du parti. « Nous sommes satisfaits de ces opérations. 3142 militants ont bénéficié du fonds, 3953 militants ont été décorés », a-t-il détaillé.

Précisons que ce bureau politique, le premier depuis l'année 2017 et depuis la naissance de la 3ème République a vu la présence d'Amadou Gon Coulibaly et d'Henriette Dagri Diabaté.