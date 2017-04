Congo-Kinshasa: La Céni inaugure son Centre d'informations électorales

La Céni dispose désormais d'un Centre d'informations électorales (Ciel). Ce dernier vise à favoriser non seulement la circulation et la diffusion de l'information électorale, mais aussi à faciliter l'accès à l'information électorale à toutes les parties prenantes au processus électoral.

La Commission électorale nationale indépendante (Céni), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a procédé, le jeudi 30 mars 2017, à l'inauguration du Centre d'informations électorales (Ciel). Cette activité s'est déroulée à la Maison des élections, située à Kinshasa/Gombe.

Selon le président de la Céni, Corneille Nangaa qui a présidé la cérémonie, ce Centre dont le coût global est de 350 000 dollars américains (dont 250 000 du PNUD et 100 000 de la céni) vise à favoriser la circulation et la diffusion de l'information électorale à l'échelle nationale et internationale, mais aussi à faciliter l'accès à l'information électorale à toutes les parties prenantes au processus électoral. Pour la céni, il s'agit d'un cadre de concertation et de partage d'informations sur le processus électoral.

Dans son allocution, le président de la Céni a indiqué que le Centre d'informations électorales est « le seul outil diffusant les vraies informations liées au processus électoral ». Selon lui, ce centre a pour tâche de travailler, dans le but de diffuser la vraie information, étant donné la propension de plusieurs acteurs à édulcorer la vérité concernant tout ce qui touche au processus électoral.

À cet effet, Corneille Nangaa a invité tous ceux qui désirent avoir la vraie information liée au processus électoral à « s'abreuver aux sources légalement autorisées » que sont celles de la Céni dont un des instruments appropriés est le Ciel.

Puiser l'info à la source

Dans le même contexte, il a fait savoir que « le lancement de ce centre s'avère un outil important, dans la mesure où il mettra fin aux rumeurs prenant la place de l'information ». M. Nangaa a expliqué que l'accompagnement permanent des médias dans le travail de la Céni est un besoin ressenti tant à l'intérieur qu'en dehors de cette institution, notamment dans la protection de l'information électorale.

Aussi, la communication institutionnelle à laquelle participe le Ciel permet, entre autres, de soutenir les grands axes de l'action de la Céni en vue de garantir les valeurs fondatrices de l'acte de vote.

Pour sa part, le directeur Pays du PNUD, Mme Priya Gajiraj, a fait savoir que l'assistance électorale est une activité importante relevant du mandat du PNUD en matière de gouvernance démocratique. Raison pour laquelle elle a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), appelant à une prise de décision inclusive, participative et représentative à tous les niveaux.

Dans cette optique, Priya Gajiraj a précisé qu'en RDC le PNUD « apporte un soutien technique et financier à la Céni pour l'organisation et la mise en œuvre du cycle électoral à travers le Projet d'appui au cycle électoral au Congo (Pacec) ». Ce projet vise, selon elle, à assurer une coordination efficace de l'appui des partenaires au processus électoral, en vue d'une organisation d'élections transparentes, crédibles et conformes aux normes internationales.

Dans l'ensemble, le PNUD encourage la Céni à œuvrer pour la transparence et le partage d'une information fiable à la population, gage d'une bonne démocratie.

Lancement du site web de la Céni

Outre l'inauguration du Ciel, le président de la Centrale électorale a procédé au lancement officiel du site web de la Céni, en vue d'une large communication. Il s'agit d'une ouverture virtuelle capable de mettre à la disposition du public un portrait d'information via le lien www.ceni.cd.

En d'autres termes, ce site web incarnera la circulation des vraies informations relatives au processus électoral. Selon Corneille Nangaa, ce site facilitera également le dépôt des candidatures, le moment venu.