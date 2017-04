Sénégal: Mise en application des accords de la conférence internationale Demos - Aioune Badara Cissé favorable a l'auto-saisine de la médiature de la république

Dakar a abrité la Conférence internationale DEMOS sur la «Médiation institutionnelle et les nouvelles exigences des citoyens», hier jeudi 30 mars. Ce conclave réunissant les médiateurs de la République de plusieurs pays notamment les Iles Canaries, le Portugal, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal a été un prétexte pour Alioune Badara Cissé de plaider pour l'auto-saisine de la médiature de la République afin de prévenir les conflits et d'intervenir à temps.

«Nous ne pouvons plus rester dans nos bureaux et attendre que les citoyens, par réclamations interposées, nous interpellent. Nous avons vocation de faire davantage usage de l'auto-saisine qui nous permet de prévenir les conflits et d'intervenir à temps et surtout nous former faces aux enjeux nouveaux qui sont le lot quotidien du monde moderne». C'est le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé qui s'est exprimé ainsi lors d'un entretien avec la presse en marge de la Conférence internationale DEMOS sur la «Médiation institutionnelle et les nouvelles exigences des citoyens», organisée hier, jeudi 30 mars à Dakar.

Revenant sur l'objectif de la conférence, Alioune Badara Cissé a relevé la nécessité d'échanger d'abord les expériences dans l'optique de créer un réseau de solidarité et de constitutionnaliser ou institutionnaliser les médiatures. «Nous nous sommes réunis à Dakar avec nos collègues d'Espagne mais aussi du Portugal, et attendons nos collègues de la Mauritanie et du Cap-Vert, pour discuter de la bonne gouvernance mais aussi de l'exercice de notre mission de médiateur face aux nouvelles interpellations citoyennes. Il est nécessaire d'échanger d'abord les expériences, de créer un réseau de solidarité et de faire en sorte de pouvoir constitutionnaliser ou institutionnaliser les médiatures qui ne le seraient pas, mais aussi venir en renfort et en appui institutionnel pour ceux qui, encore, peinent à émerger».

Selon M. Cissé, dans plusieurs pays le médiateur de la République est l'homme chargé des droits humains, il est impliqué dans la plupart des comités mis en place sur le plan éthique et déontologie. Ce qui n'est pas encore le cas au Sénégal. C'est pourquoi, «cette rencontre de Dakar sera un bon prétexte de faire en sorte que la médiature gagne en amplitude et soit plus impliquée dans ce qui se fait le mieux dans notre pays», a-t-il souligné.

DEMOS POUR L'EFFICIENCE ET L’EFFICACITÉ DANS L'ADMINISTRATION

La conférence internationale sur «La médiation institutionnelle et les nouvelles exigences du citoyen» est l'une des activités du projet DEMOS, une initiative cofinancée par l'Union Européenne par le biais du programme Interreg MAC (coopération Madère Açores Canaries avec le Sénégal, la Mauritanie et le Cap-Vert) et du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), peut-on lire dans un document distribué à la presse. DEMOS est un projet de coopération transnationale auquel participent les médiateurs des Iles Canaries, du Portugal (sièges des Açores et de Madère), du Cap-Vert, du Sénégal et de la Mauritanie.

Toujours selon le texte, le projet DEMOS vise à développer un programme de coopération afin d'améliorer le travail effectué par les médiateurs de l'espace MAC en faveur de leurs citoyens. Les partenaires au projet travailleront conjointement dans le développement de trois axes d'intervention: améliorer la connaissance et l'accessibilité des médiateurs; améliorer l'efficience et l'efficacité du service aux citoyens. Ils œuvreront également à contribuer à la création d'une culture de la transparence, mais aussi l'efficience et l'efficacité dans l'administration.